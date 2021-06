AMD : à sa sortie le 22 juin, FidelityFX Super Resolution (FSR), sera supporté par sept jeux

Pour son lancement le 22 juin, le FSR pourra compter sur 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall (qui avait été l'objet de la présentation du FSR lors du COMPUTEX 2021), KingShunt, Terminator Resistance et The Riftbreaker pour faire montre de ses capacités. S'il s'agit d'une maigre liste pour l'inaugurer, 12 jeux, dont certains de haut calibre, apporteront leur contribution dans les semaines et mois à venir.

Asterigos, Baldur's Gate III, DOTA 2 , Edge of Eternity, Far Cry 6, Farming Simulator 22, Forspoken, Myst, Necromunda: Hired Gun, Resident Evil Village , Swordsman Remake et Vampire The Masquerade: Bloodhunt seront en effet de la partie.

Comme énoncé précédemment, le support du FSR doit également être assuré du côté des studios de développement. Pour l'heure, AMD compte dans sa liste de partenaires 44 entités, dont certaines de marque comme Bloober Team (The Medium ), Crystal Dynamics, Focus Home Interactive, Capcom, Eletronic Arts, Gearbox, Larian Studios, Obsidian Entertainment, Turtle Rock Studios, Valve, Avalanche, Koch Media, Ubisoft et Warner Bros. Games.

Une liste qui n'ira qu'en se développant au fil du temps, permettant ainsi à toujours plus de jeux de proposer à la fois le DLSS de la team verte et le FidelityFX Super Resolution de la team rouge. De quoi redonner un second souffle à certaines cartes graphiques vieillissantes en attendant que les stocks des nouvelles se renflouent à nouveau.