Le support du DLSS de NVIDIA arrive sur les premiers jeux VR et d'autres titres

Le Deep Learning Super Sampling (pour les intimes) d'NVIDIA, propulsé par l'IA et permettant d'assurer de belles performances et une grande fluidité, quelle que soit la résolution, continue de s'ouvrir à d'autres jeux. Pour en bénéficier, il faut bien entendu disposer d'une carte graphique compatible, à savoir une RTX séries 20 ou supérieure. Ce mois-ci, il s'invite sur No Man's Sky ainsi que sa version VR, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Metro Exodus , Scavengers, Wrench ainsi que sa version VR, et Into the Radius, un titre exclusivement VR.