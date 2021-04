Metro Exodus PC Enhanced Edition : une configuration musclée requise pour le 6 mai

Parmi les améliorations de cette Enhanced Edition, nous pouvons notamment citer un support exhaustif du ray tracing , un large choix d'optimisations et le support du DLSS 2.0 sur les cartes graphiques NVIDIA compatibles.

Au grand dam des fans d'AMD cependant, cette nouvelle version de Metro Exodus ne supportera pas le FidelityFX Super Resolution, en raison de problèmes de compatibilité avec les techniques de rendu du jeu.

Comme dit précédemment, cette version sera gratuite pour les détenteurs du jeu initial et les sauvegardes de cette version pourront être transférées sur la nouvelle version de la plateforme concernée. Exception faite de celle du Microsoft Store, en raison d'une solution cloud encryptée par produit, rendant incompatibles les sauvegardes entre les deux versions.

L'Enhanced Edition de Metro Exodus pèsera également son poids : 72,2 Go, et les deux extensions pèseront respectivement 1 Go et 6,4 Go.