Le FSR 2.0 d'AMD est aussi efficace que le DLSS 2.0 de NVIDIA d'après les premiers tests

Probablement la nouveauté logicielle la plus attendue côté AMD, le FSR 2.0 ne va pas tarder à être déployé sur les jeux déjà sortis parmi une dizaine supportant la technologie.

Pour rappel, l'idée de la Team Rouge avec le FSR est de proposer une solution de super-échantillonnage beaucoup plus accessible que le DLSS. Le FSR 2.0 peut ainsi fonctionner même sur des cartes graphiques relativement anciennes, peu importe qu'elles soient estampillées NVIDIA ou AMD.

Mais là où le FSR 2.0 fait mieux que son aîné, c'est qu'il utilise cette fois une méthode d'upscaling temporel et non spatial comme ce dernier. Une méthode plus complexe à implémenter, qui requiert donc un effort supplémentaire de la part des développeurs.

La technologie d'AMD se rapproche en ce sens fortement du DLSS de NVIDIA. Or, si les développeurs ont au préalable travaillé à intégrer celui-ci à leur jeu, l'implémentation du FSR 2.0 peut quant à elle se compter en seulement quelques jours.