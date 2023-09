Problèmes de performances sur Starfield : une bonne nouvelle pour les joueurs NVIDIA

Même si l'arrivée de ces pilotes est une bonne nouvelle, les joueurs se questionnent sur l'absence d'un communiqué officiel de Bethesda. À plus d'une semaine de la sortie du jeu, on aurait pu s'attendre a minima à un patch résolvant les bugs mineurs et ces soucis d'optimisation. Pour le moment, c'est silence radio.