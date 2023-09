Starfield dépasse les 6 millions de joueurs, un démarrage en trombe !

Était-ce déjà gagné d'avance pour Starfield ? Avec le succès immense du jeu avant même sa sortie officielle, il partait déjà sur de très bonnes bases. Si on pouvait craindre un lancement balbutiant et un jeu rempli de bugs – comme il est de tradition chez Bethesda - les premiers retours au mois d'août étaient plutôt satisfaisants. Cela se confirme donc, le jeu est en état parfaitement jouable, et les quelques bugs qui demeurent sont presque risibles et ne nuisent pas au gameplay.