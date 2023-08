Starfield : l'exclu Xbox est prête ! Les infos à connaître avant de vous envoler vers les étoiles

Il y a quelques jours, Amazon avait fait ce qu'on appelle un faux départ en annonçant que le préchargement de Starfield était disponible. Les choses sont rentrées dans l'ordre puisque, dès aujourd'hui, les joueurs Xbox, qu'ils se trouvent sur PC ou sur Xbox Series, peuvent pré-installer le jeu. Si vous avez une petite connexion, prenez votre élan, car l'action-RPG spatial ne prendra pas moins de 126,1 Go sur vos disques durs. N'oubliez pas non plus de faire un peu de place le cas échéant. En revanche, si vous passez par Steam, il faudra attendre le 30 août.

Si nous sommes en mesure de précharger le titre alors qu'il ne sera jouable que le 6 septembre, ou le 1er septembre pour les possesseurs de l'édition premium, c'est parce que Bethesda a annoncé que Starfield était passé Gold. Cela signifie qu'un disque Master a été gravé, et que ce dernier va être reproduit en usine pour créer les versions physiques.

Autrement dit, le jeu dans sa version 1.0.0 est prêt. On se doute qu'il y aura un joli patch day one à télécharger, mais les développeurs n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Rappelons que Starfield peut être acheté en version physique ou dématérialisée, mais qu'il est également inclus d'office pour les joueurs abonnés au Xbox Game Pass.