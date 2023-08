Des jeux Steam bientôt plus chers ? C'est ce que pourrait indiquer ce changement de politique tarifaire chez Valve

Concrètement, les studios qui créent des triple A et autres jeux à gros budget n'ont a priori pas à s'en faire, car même la fluctuation des cours des monnaies ne devrait pas les faire passer en dessous de ce seuil, même s'ils n'auront désormais plus la possibilité de vendre des DLC en dessous de ce tarif. Les jeux indépendants, en revanche, ont peut-être plus de souci à se faire. Il reste également à voir si les Bundles seront toujours disponibles sous cette nouvelle formule. Par ailleurs, ce changement a également le potentiel d'affecter considérablement les free-to-play qui reposent sur les microtransactions.