Steam va laisser l'opportunité aux éditeurs de s'associer pour créer des bundles

Pour finir, Steam se glisse tout de même dans la conversation en demandant aux participants de confirmer les paramètres du bundle. Cela comprend son nom, les jeux, son type, les réductions appliquées, mais aussi le partage des recettes finales. La publication peut alors se faire lorsque ces éléments sont validés par tous les acteurs.



De plus, un studio peut choisir de retirer ses productions du bundle de manière unilatérale et pour n'importe quelle raison. Valve ajoute aussi qu'un jeu pourra être commercialisé avec sa bande originale mise en ligne par le compte du compositeur. L'éditeur n'aura ainsi plus à vendre la musique lui-même avant d'envoyer les recettes séparément à la maison de disque. Une technique qui fera donc gagner du temps.