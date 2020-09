Le hub d'actualités Steam se dope aux news et sources externes

Jusqu'à présent, le hub d'actualités de Steam permettait uniquement de consulter les annonces et mises à jour en provenance des développeurs et éditeurs de jeux suivis et joués par l'utilisateur. Aujourd'hui Valve veut aller plus loin en déployant l'expérience Steam Labs 009.



Pour rappel, Steam Labs regroupe des fonctionnalités expérimentales facultatives, qui pourront par la suite être déployées à tous en fonction de sa réussite. Derrière Steam Labs 009 se cache tout simplement l'arrivée de sources externes. Des sites d'actualités pourront donc désormais poster des actualités et articles variés (critiques, guides, vidéos…). Pour le moment, les sources proposées proviennent de sites en sept langues.

Si vous suivez déjà un site via le système de curation de Steam ses articles seront donc automatiquement ajoutés à votre hub, et un outil pour découvrir d'autres sources sera aussi de la partie. Enfin, il restera possible de ne plus suivre ou même de bloquer des sources dans les options.