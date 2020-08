Steam va mieux filtrer le chat et vous permettre de personnaliser des filtres

Pour activer ces filtres et choisir les termes que l'on souhaite bannir, il faut accéder aux préférences de son compte Steam, puis à la section « Préférences du contenu de la communauté ». Il est alors possible d'écrire une liste de mots, phrases, ou télécharger des listes extérieures. Ces dernières sont supprimables à tout moment ; les préférences s'appliquent au chat Steam, aux jeux partenaires et pourront « être étendues à d'autres formes de contenu », précise Valve. Les mots bannis sur un chat Steam seront remplacés par des symboles, précise l'article.