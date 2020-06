Snapchat : la commande vocale peut maintenant activer vos filtres préférés

Avec ses filtres en réalité augmentée, Snapchat a récemment séduit de nombreux utilisateurs. Or, il est à présent beaucoup plus facile de trouver et tester ces filtres. En effet, Snapchat lance une nouvelle fonction de « recherche vocale » qui, comme son nom l’indique, permet à chacun d'appliquer un filtre à un photo à partir d'une commande vocale. Par exemple : « Hey Snapchat, je veux des cheveux roses », sélectionnera le filtre adéquat.