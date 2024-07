Vous rêvez de devenir propriétaire ? Snapchat vous permet désormais d'acheter une maison virtuelle

Plus de 9 millions de snapchatters se sont déjà inscrits à Snapchat+, le service d'abonnement payant qui donne accès à des fonctionnalités exclusives et en avant-première. En avril 2023, le service passait le cap des 3 millions d'abonnés, et Snapchat se charge évidemment d'enrichir sa formule au fil des mois pour attirer toujours plus de curieux.