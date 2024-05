Brickit : cette appli aide vos enfants à transformer un tas de Lego en constructions originales, voici comment l'utiliser

De toute évidence, rien ne vous oblige de respecter ces instructions à la lettre. L'objectif étant seulement de vous donner quelques pistes pour vos constructions, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous y tenir scrupuleusement. Inutile de rappeler que l'improvisation et la créativité ont (et auront) toujours leur place dès qu'il s'agit de passer un moment privilégié en famille dans l'assemblage de vaisseaux spatiaux et autres bizarreries sorties tout droit de votre imaginaire (et celui de vos bambins…).