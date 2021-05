Snapchat et LEGO® veulent vous faire construire ensemble, à distance et en réalité augmentée

Avec la réalité augmentée, Snapchat confirme son avance sur les autres réseaux sociaux en matière d’innovation technologique. Et ce n’est pas fini : la firme prévoit d’intégrer de plus en plus de fonctionnalités augmentées. Les créateurs de contenus pourront, en effet, bientôt construire de nouvelles Lenses connectées via le Snap’s Lens Studio. Une opportunité de taille pour les marques qui pourront, par exemple, faire tester leurs produits virtuellement aux utilisateurs.