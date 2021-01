Snapchat rachète StreetCred, spécialisé dans la géolocalisation

Pour concurrencer TikTok ou encore les Reels d'Instagram, Snapchat a déployé la fonctionnalité Spotlight, courant novembre 2020, qui permet aux utilisateurs du réseau social de diffuser publiquement leurs contenus et de s'ouvrir à une plus large audience, avec l'espoir de faire le buzz…

Pour motiver ses utilisateurs à utiliser cette fonctionnalité (et donc délaisser la concurrence), Snapchat a même proposé de partager 1 million de dollars par jour entre ses créateurs les plus viraux ! Mais en parallèle, l'application développe aussi ses outils cartographiques.

Et pour cause, la carte Snap Map et ses fonctionnalités sont des éléments importants dans la stratégie de Snapchat. Les Local Lenses, par exemple, permettent de créer des filtres en réalité augmentée spécifiques à des lieux et zones géographiques, et sont parfois payants.

Aussi, pour consolider sa place sur ce segment, la société Snap vient de racheter StreetCred, une start-up new-yorkaise développant une plateforme de données de localisation.