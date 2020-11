Snapchat lance son concurrent à TikTok

Sur Spotlight, les contenus se doivent de respecter certaines conditions, et seront scrutés par divers modérateurs, afin de conserver un environnement aussi sain et positif que possible. Le contenu diffusé dans Spotlight est donc modéré, et les commentaires publics ne sont pas autorisés.

Et pour motiver ses utilisateurs Snapchat sait y faire : « Envoyez vos meilleurs Snaps vidéo dans Spotlight pour tenter de recevoir une partie du million de dollars que nous distribuons chaque jour aux créateurs ! »