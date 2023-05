Ikea : qu'est-ce que Kreativ, le service boosté à l'IA qui arrive aujourd'hui en France ?

L'application demande ainsi à l'utilisateur de scanner son intérieur (grâce à diverses photos), et l'outil permet alors d'effacer les meubles présents dans la pièce, tout en gardant une parfaite mise à l'échelle et en calculant les dimensions. Ensuite, il suffit de sélectionner les meubles souhaités, et de les intégrer, virtuellement s'entend, dans le salon, la chambre, la cuisine….