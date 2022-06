iOS 16 vous permettra de créer des plans de niveau en 3D de votre logement

Avec iOS 16 et RoomPlan, Apple combine les caméras de ses iPhone avec la technologie LiDAR pour créer des plans de niveau en 3D en un rien de temps. Et d’après les premiers retours du site 9to5Mac, RoomPlan semble globalement bien fonctionner. Une fois votre iPhone pointé en direction des murs, il suffit de quelques secondes pour que le plan 3D de votre pièce soit créé et vous apparaisse sous forme de blocs en temps réel.