iOS 16 : cette fonctionnalité scanne vos oreilles pour vous offrir un meilleur son spatial

Avec l'arrivée imminente d’iOS 16, qui est prévue pour la fin d’année, Apple veut vous proposer une expérience sonore « plus précise et immersive ». Pour ce faire, le géant américain va utiliser la caméra TrueDepth de votre iPhone afin d’effectuer un scan 3D de vos oreilles. L’objectif ? Vous proposer le meilleur rendu possible lors de vos sessions d’écoute sur Apple Music, à condition que vous soyez équipés d’AirPods. Grâce à cette technologie, compatible Dolby Atmos, Apple veut vous offrir une écoute sur-mesure tout en vous faisant profiter de sensations 3D. Chacun pourra ajuster au mieux les différentes options sonores depuis les paramètres de son smartphone.