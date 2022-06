Un nouveau firmware est en approche pour vos AirPods et AirPods Pro / Max

Apple a tout récemment officialisé les nouvelles versions d'iOS, iPadOS, macOS et watchOS, mais le géant américain n'en oublie pas sa gamme AirPods, elle aussi animée par un firmware dédié. En effet, les écouteurs sans-fil et le casque Bluetooth signés Apple vont bientôt profiter d'une nouvelle mise à jour majeure, cette dernière étant d'ores et déjà disponible en version bêta pour les développeurs.