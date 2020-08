Apple TV+ : de la réalité augmentée pour booster la SVOD ?

Mais l'entreprise de Tim Cook reste marginale face à Netflix et Amazon Prime Video. Aussi l'utilisation de la réalité augmentée pourrait permettre de booster la popularité d'Apple TV+, selon des informations obtenues cette semaine par Bloomberg. Grâce à une application disponible sur iPad et iPhone, ilserait possible d'afficher des objets ou personnages issus des œuvres estampillés Apple dans un environnement réel, afin d'apporter davantage d'informations… Plus ou moins à la manière des bonus sur un DVD.