Epic propose une app pour transformer des objets réels en modèles 3D pour vos jeux

Une fois la numérisation effectuée, RealityScan est capable d'exporter le ou les modèles vers Sketchfab, un site d'hébergement et de lecture de fichiers 3D en ligne. Depuis cette plateforme, il est possible de transférer une création vers de nombreux supports comme l'Unreal Engine. Enfin, il ne reste plus qu'à placer l'objet dans le jeu en cours de développement.