Epic rachète HyprSense : bientôt des avatars expressifs dans Fortnite ?

Une simple webcam, votre visage, et pas grand chose de plus. C'est ce qu'il faut à la technologie d'HyprSense pour scanner vos expressions faciales et les calquer sur un avatar 3D. Cette start-up californienne vient d'être rachetée par Epic Games, l'éditeur et développeur de Fortnite, mais aussi du moteur 3D Unreal Engine.