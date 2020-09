Epic investit massivement dans Core, outil de création de jeux vidéo facile d'accès

Epic, pour sa part, cherche à prendre les devants et à se positionner sur un secteur que le studio juge prometteur. Son dirigeant, Adam Sussman a déclaré dans un communiqué : « Core est très impressionnant. Chez Epic, nous pensons que l'industrie se dirige finalement vers les jeux devenant davantage des plateformes ouvertes où les créateurs peuvent créer leurs propres mondes ».

Il ajoute : « Réalisé sous Unreal, Core illustre cet avenir et va encore plus loin en offrant à tout le monde un environnement pour créer de superbes jeux multijoueurs et un terrain de jeu metaverse où les joueurs découvrent un divertissement sans fin ».