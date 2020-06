La fréquentation de l'Epic Games Store explose après avoir offert GTA V

Un véritable hold-up. En mai dernier, Epic Games Store avait pris tout le monde de court en offrant à ses utilisateurs pendant une semaine GTA V — probablement le jeu le plus populaire de la dernière décennie.

Aujourd’hui, Epic est fière d’annoncer que plus de 61 millions de personnes utilisent désormais l’Epic Games Store (EGS) chaque mois.

Explosion de la fréquentation de l’Epic Games Store

Dans un communiqué de presse, l’éditeur se félicite de ses excellents résultats sur les derniers mois. L’offre concernant GTA V, lequel a été suivi par Civilization VI, Ark et Borderlands : The Handsome Collection, a clairement contribué à attirer les joueurs en masse sur l’EGS.

« En 2020, nous avons grandi à un rythme historique », rapporte Steve Allison, general manager de l’entreprise américaine. Et d’ajouter qu’un nouveau record de connexions simultanées à l’Epic Games Store a été battu : 13 millions de personnes ont tenté de s’y rendre au même moment.

Un chiffre qui rappelle un autre record tout récent pour l’entreprise, et qui concerne son autre poule aux œufs d’or : Fortnite. La semaine dernière, le célèbre Battle Royale donnait le coup d’envoi de sa troisième saison via un événement majeur baptisé « Le Dispositif ». Un rendez-vous rejoint par plus de 12 millions de joueurs simultanément sur les serveurs d’Epic.

Lancé en décembre 2018, l’Epic Games Store se distingue en reversant une plus grande part des revenus aux éditeurs et développeurs de jeux vidéo (88%, contre 70% sur Steam). Toutes les semaines, un nouveau titre est offert aux utilisateurs de la plate-forme. Jusqu’à jeudi prochain, c’est le jeu tactique Pathways, de Robotality, qui peut être ajouté gratuitement à votre ludothèque.