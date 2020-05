GTA V serait le prochain jeu offert via l'Epic Games Store

En plus d'offrir des jeux indépendants toutes les semaines, l'Epic Games Store a parfois donné accès à de véritables blockbusters sans avoir à débourser le moindre euro. Nous pouvons par exemple citer Assassin's Creed Syndicate, Watch Dogs, Just Cause 4 ou encore Kingdom Come Deliverance. Dans à peine quelques heures, la boutique devrait une nouvelle fois gâter ses utilisateurs.