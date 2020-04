Epic Games Store : l'authentification à deux facteurs obligatoire pour les jeux gratuits

La récente vague de hacking du côté de Nintendo a une fois encore prouvé que les plus grandes marques ne sont pas infaillibles en matière de sécurité. Cependant, les joueurs peuvent réduire eux-mêmes les risques en quelques clics. C'est ce que vient d'encourager Epic via une mesure qui devrait faire son petit effet.

Un bandeau bleu demandant l'authentification à deux facteurs est désormais présent sur le jeu gratuit du moment (For the King). Il en sera de même pour Amnesia: The Dark Descent et Crashlands, qui seront offerts du 30 avril au 7 mai 2020.