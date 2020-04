Nintendo Switch : des comptes hackés, des coordonnées bancaires menacées

Attention à PayPal !

L'importance de la validation à deux étapes

En effet, depuis plusieurs jours déjà, le constructeur japonais semble être victime d'une vague de hacking. Il faut donc prendre quelques précautions pour éviter de perdre gros dans cette histoire...Les premiers rapports de hacking remonteraient au 7 avril dernier. Si nous en croyons les nombreux posts publiés sur Reddit, des utilisateurs ont été notifiés de transactions effectuées sans leur accord via leur compte Nintendo. En effet, des dépenses pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros ont été enregistrées. Ces dernières semblent avoir été faites dans le but d'acheter des V-Bucks, soit la monnaie virtuelle deEn se rendant sur les paramètres de connexion et de sécurité de leur compte Nintendo, les victimes ont pu constater qu'une connexion sur leur compte a été faite depuis un autre pays (Pologne, Israël, Chine...). Autre point important, cette série de hacking semble passer uniquement via PayPal (du moins pour le moment). Nous avons donc quelques conseils à vous donner pour éviter qu'une telle mésaventure puisse vous toucher.Tout d'abord, et c'est l'action la plus évidente, il est vivement conseillé de délier les coordonnées PayPal du compte Nintendo en attendant que le souci de sécurité soit réglé. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet « Menu de shopping » depuis la page Informations de l'utilisateur. Enfin, cliquez sur « dissocier » à côté du logo PayPal. Et puisque nous ne connaissons pas encore la gravité exacte de la situation, nous vous conseillons aussi de retirer provisoirement la carte bancaire associée à votre compte.Pour finir, toujours depuis votre compte Nintendo mais cette fois dans l'onglet « Paramètres de connexion et de sécurité », activez la validation à deux étapes. Pour cela, vous devrez télécharger l'application Google Authenticator sur votre mobile puis suivre les instructions. On n'est jamais trop prudent...Espérons une communication claire de la part de Nintendo dans les heures qui viennent.