Nintendo Switch : la version 10.0 de l'OS permet enfin de remapper les touches

Nintendo

Lire aussi :

La pépite indépendante Disco Elysium sortira également sur Switch



Différentes configurations de touches peuvent être sauvegardées

Lire aussi :

Au Japon, Nintendo lance un programme de personnalisation pour Switch



Diverses améliorations d'expérience utilisateur

Source : Nintendo

Parmi les plus notables, on citera la possibilité de migrer des jeux déjà installé sur une carte SD, mais encore plus celle offrant de reconfigurer les touches de la console.Dans le patch-note de la mise à jour, Nintendo explique que des configurations personnalisées pour les touches de la console peuvent désormais être sauvegardées.Au pluriel, oui. Car l'idée est justement deles touches à sa convenance, et de pouvoir en changer comme bon nous semble en fonction des jeux auxquels on s'adonne.Cinq configurations peuvent ainsi être retenues par le système. Et cela concerne aussi bien les Joy-con classiques que la manette Switch Pro Controller.La version 10.0 de Switch OS offre aussi le choix parmi de nouveaux avatars pour ses profils. À l'honneur : Animal Crossing New Horizons bien sûr.À ce propos, si vous n'assumez pas d'avoir déjà accumulé plus de 200 heures de jeu sur la dernière simulation de vie de Nintendo, vous serez ravis d'apprendre qu'il est désormais plus simple de masquer l'affichage du temps de jeu. L'option, préalablement disponible depuis le menu des amis (??) est désormais placée dans un menu dédié et intitulé « Activité de jeu ».Enfin, et nous vous le disions plus haut, la dernière version du logiciel de la Switch permet enfin de déplacer des jeux déjà installés sur la console vers une carte SD. Idéal pour faire un brin de ménage. Mais Nintendo alerte : certaines données de sauvegarde et des mises à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte SD.