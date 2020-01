Nintendo : en France, les Joy-Con défectueux seront remplacés gratuitement (même hors garantie)

© Corey Motta / Unsplash.com

Expérience personnel : j'ai envoyé un joycon hors garantie qui avait le problème du #joycondrift au sav-nintendo, celui-ci m'a été réparé/remplacé gratuitement en moins d'une semaine. J'ai donné cette info à un pote, il a envoyé son joycon, retour réparé gratuitement également — denis cormier (@magdenald) 9 janvier 2020

Ce souci, aussi appelé « Joy-Con drift », occasionne des déplacements fantômes en jeu à cause d'un problème matériel situé au niveau des sticks analogiques des manettes Nintendo Switch. Sommé, en novembre dernier, par UFC-Que choisir de réparer gratuitement les périphériques défectueux , Nintendo annonce qu'il se pliera sans difficulté à ces attentes.Plutôt qu'une annonce, Philippe Lavoué a davantage misé sur une précision. Selon le directeur de Nintendo France, le service après-vente français de l'entreprise dispose d'ores et déjà de «» permettant aux joueurs·euses de voir leurs Joy-Con défectueux remplacés sans difficulté. Et cela, précise l'intéressé, «».Cependant, à lire les avis de plusieurs internautes confrontés à ce problème, il apparaît que la définition de « sans difficulté » est à géométrie variable. Si certain·e·s ont effectivement pu bénéficier d'un échange gratuit, d'autres ont dû régler la somme de 45 € pour procéder à la réparation de leur manette. D'autres, enfin, n'ont tout simplement jamais reçu de réponse de la part de Nintendo.Toujours dans Le Monde, Philippe Lavoué ajoute «».Même constat en ce qui concerne la Nintendo Switch Lite qui, lancée en septembre dernier, semble être également victime de ces problèmes de dérive. Les concernant, le préjudice est d'autant plus important que les joueurs·euses doivent renvoyer leur console entière au SAV — les manettes y étant greffées. Pour autant, Philippe Lavoué admet ne pas avoir reçu de «».Enfin, l'homme d'affaires conclut en assurant que Nintendo possède «» concernant le problème du Joy-Con drift et le nombre de périphériques effectivement touchés. Des chiffres que, pour l'heure, l'entreprise n'a pas daigné divulguer.