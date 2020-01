Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sort le 6 mars 2020 sur Nintendo Switch

Pokémon Donjon Mystère devient beaucoup plus accessible

Source : Nintendo

Nintendo nous a gâté lors de son Pokémon Direct. En plus de l'annonce des deux extensions pour Pokémon Épée et Bouclier , l'éditeur a communiqué la sortie sur Switch d'un jeu, prochainement.Le principe est assez simple : nous incarnons un Pokémon, qui s'attribue la mission de secourir ses compagnons mis en danger par une successions de catastrophes naturelles. Il faut ainsi monter son équipe de secours pour parvenir à bout des missions proposées. Rien à voir avec le RPG que l'on connaît bien donc. L'appellation « Donjon mystère » renvoie au fait qu'il faut parcourir des instances créées aléatoirement.Ce nouvel opus pour Switch bénéficie bien sûr d'une refonte graphique, mais aussi de plusieurs options supplémentaires, comme le déplacement automatique, la sélection de l'attaque la plus efficace ou la possibilité d'avoir jusqu'à huit Pokémon alliés. La punition est aussi bien moins pénible lorsque son personne tombe K.O dans un donjon. Bref, cet épisode a été extrêmement simplifié.Une démo du jeu est d'ores et déjà disponible dans l'eShop. Il sera même possible de transférer sa progression de la démo vers le jeu complet une fois celui-ci disponible, dès le 6 mars 2020. Il est déjà possible de précommanderpour 59,99 euros.