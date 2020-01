Nintendo annonce deux extensions payantes pour Pokémon Épée et Bouclier

Lire aussi :

Nouveaux Pokémon et retour d'anciens

Un prix de 30 euros pour le season pass

Nintendo n'a pas fait les choses à moitié lors du Pokémon Direct de ce 9 janvier 2020. L'éditeur a notamment annoncé un pass d'extensions à 30 euros pour prolonger l'aventure Pokémon Épée et Bouclier Critiqués pour le manque de nombreux Pokémon dans, Game Freak et Nintendo comptent rectifier la tendance avec ces deux extensions. Ce sont environ 200 Pokémon supplémentaires qui vont venir gonfler le Pokédex du premier véritable titre de la licence sur Switch , Pikachu et Evoli étant plutôt considérés comme des avant-goûts. Parmi cette sélection, on sait que Tortank et Florizarre feront leur retour, avec une forme gigamax pour chacun.De nouvelles régions et fonctionnalités vont également être ajoutées avec ces extensions. Dans « L'Île Solitaire de l'Armure », il sera possible d'obtenir un nouveau Pokémon Légendaire : Wushours, de type combat. Ce type semble être le thème principal du DLC, basé sur l'entraînement et le perfectionnement. Pour cela, un dojo et un maître vont tenir une place importante dans l'histoire.Dans « Les Terres Enneigées de la Couronne », notre personnage se rendra dans un environnement montagneux. Ici, Game Freak semble avoir mis l'accent sur l'exploration et la découverte. Sylveroy sera le nouveau Pokémon Légendaire apporté par l'extension, de double type Psy et Plante. Des donjons à parcourir à plusieurs seront également disponibles, reprenant un concept similaire aux raids. On pourra y combattre les formes gigamax de Pokémon légendaires d'anciennes générations.Le pass d'extension est vendu au prix de 29,99 euros et comprend donc « L'Île Solitaire de l'Armure » et « Les Terres Enneigées de la Couronne ». Aucune annonce sur une éventuelle possibilité d'acheter chaque DLC à part pour le moment. « L'Île Solitaire de l'Armure » sera disponible fin juin 2020 et « Les Terres Enneigées de la Couronne » à l'automne 2020.Ça y est, Pokémon aussi s'est mis à la mode du «».