La Nintendo Switch s'est écoulée à plus de 3 millions d'unités en France

Carton plein pour la Nintendo Switch !

Source : Le Figaro

Lors d'un entretien accordé à nos confrères du site, Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, a annoncé que la Switch s'est écoulée à 3,3 millions d'exemplaires sur notre territoire depuis sa sortie en mars 2017. Rien qu'en 2019, la machine hybride s'est vendue à 1,25 million d'unités rien qu'en France. C'est mieux que les 1,1 million de Nintendo Switch écoulées en 2018.Durant cette interview, Lavoué a également présenté quelques statistiques plutôt intéressantes. Par exemple, la Switch Lite a été la troisième console la plus vendue en France l'année dernière, devant la Xbox One. Cette version exclusivement portable a rencontré un franc succès auprès des jeunes adultes et des possesseurs du premier modèle. Ces derniers s'en serviraient en tantEnfin, terminons en précisant que 30% des joueurs équipés d'une Nintendo Switch en France sont des femmes, toujours d'après Philippe Lavoué. Parmi les meilleures ventes de jeux toutes machines confondues dans l'Hexagone en 2019, 8 titres sont des jeux Switch.culmine à 650 000 exemplaires,502 000 et392 000.Le succès continue de se confirmer semaine après semaine pour la console et un nouveau modèle pourrait sortir cette année