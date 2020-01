Une "NEW" Nintendo Switch Pro 4K attendue pour septembre 2020 ?

Vers une « NEW Nintendo Switch Pro 4K » ?

Trois déclinaisons de Nintendo Switch en 2020 ?

Source : GamesRadar

Après la version Lite en septembre 2019 , Nintendo miserait sur une version « Pro » en 2020, pour se joindre à la lutte entre la PS5 et la nouvelle Xbox.Disponible depuis mars 2017, la Nintendo Switch est une console très populaire, dont le succès commercial est incontestable... Tout comme son retard technologique par rapport à ses concurrentes.Ecran 720p, processeur NVIDIA Tegra, 32 Go de mémoire interne... La fiche technique de la Nintendo Switch ne fait pas rêver, mais cela n'empêche pas la présence d'excellents titres , et même l'adaptation de certains gros jeux sur la plateforme (...), au prix néanmoins de grosses concessions graphiques.Pas de quoi affaiblir les ventes de la console de Nintendo, qui vient à nouveau de profiter d'un Noël particulièrement faste, jusqu'à dépasser les ventes totales de Super Nintendo . Néanmoins, chez Big N, on préparerait une nouvelle version de la console.Ainsi, il se murmure que Nintendo pourrait lancer, à la rentrée, une nouvelle version de sa Nintendo Switch, à l'architecture modernisée. On évoque la possibilité de profiter d'un affichage via HDMI en 4K (contre une résolution Full HD aujourd'hui), grâce notamment à la plateforme NVIDIA Tegra Xavier.Pour Nintendo, il s'agirait donc d'adopter la même technique sur Sony (avec sa PS4 Pro) et Microsoft (avec sa Xbox One X), et proposer une console plus puissante environ trois ans après la sortie du modèle de base.Évidemment, on imagine que certains jeux tireraient pleinement profit de cette « NEW » Nintendo Switch Pro 4K, tout en restant compatibles avec les millions de Switch déjà présentes dans les foyers. Rappelons toutefois que par le passé, Nintendo a proposé des jeux exclusifs à ses NEW 3DS.Selon certains, cette future Nintendo Switch serait une console de salon uniquement, contrairement à la version Lite, qui est quant à elle 100 % nomade. Nintendo proposerait alors trois versions de sa Switch, dont une déclinaison de salon, une déclinaison nomade et une version hybride.Enfin, il se murmure que cette nouvelle Nintendo Switch pourrait être affichée au tarif de 399 dollars. Les joueurs vont-ils vivre le lancement de trois nouvelles consoles de jeux vidéo en fin d'année 2020 ? Affaire à suivre (mais ce serait juste fou, non ?).