Sony : la PS5 sera remplacée plus rapidement que la PS4, une version Pro prévue pour 2023

Source : Game Informer

L'histoire insolente et le succès fulgurant de la PlayStation, de la toute première console en 1995 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que retrace l'excellent dossier paru dans le magazine Game Informer pour célébrer les 25 ans de l'incontournable machine de Sony.Parmi les nombreux intervenants qui, tour à tour, racontent et partagent des anecdotes à propos des générations successives de consoles, nous retrouvons Masayasu Ito, l'actuel vice-président exécutif du groupe. Ce dernier dévoile quelques détails supplémentaires à propos de la PS5, notamment à propos de son cycle de vie et du lancement fort probable d'une PS5 Pro.Il explique ainsi que Sony optera pour une approche différente pour sa PS5 afin de s'adapter aux évolutions technologiques, ce qui indique qu'une éventuelle PS6 pourrait être développée bien plus rapidement : «», il ajoute ensuite plus précisément : «Ce cycle de vie plus court devrait permettre à Sony «» pour sa PS5, comme ce fut déjà le cas à mi-parcours pour la PS4, avec le lancement de la PS4 Pro en 2016, un modèle plus puissant qui prend en charge la 4K.Hormis le fait de suivre les progrès technologiques, la commercialisation d'une version pro en milieu de vie de la console a été un franc succès avec la PS4, une épreuve entièrement convaincante pour Sony. Les récentes déclarations de Masayasu Ito nous amènent donc à penser, sans réelle surprise, que Sony publiera une version Pro de sa console à l'horizon 2023, ce qui assurera des ventes pérennes pour la PS5, jusqu'à son remplacement.Prévue pour être lancée durant les fêtes de fin d'années de 2020, nul doute que nous en apprendrons encore bien plus sur la PS5 dans les mois et semaines à venir.