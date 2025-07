Pernel

D’une grande richesse ? On n’a pas joué au même jeu. J’ai fait tous les FH, j’ai tout débloqué depuis au moins 3 ans, et FH5 n’est pas le meilleur de la série, loin de là. Il est bien, mais il n’y a aucun challenge, on débloque tout beaucoup trop vite. La prise en main est bonne, mais beaucoup trop simplifiée (je joue sans aucune aide), c’était un ou deux chouias plus « technique » sur les précédents. Les sons des voitures ne sont pas très bons, souvent pas du tout les bons sont ou des copiés collés d’autres voitures. C’est beaucoup trop « casu », en quelques heures t’as 100 bagnoles et 20 millions, on ne profite pas des 750-800 voitures. C’est bien pour les très jeunes, ça ne demande que peu de compétences, que ce soit le drift (beaucoup trop simple, aucun défi), ou le reste.

C’est le genre de jeu qui a les moyens techniques et financiers d’être proche de la perfection, et ils font le strict minimum d’un jeu à l’autre.

Pour FM et GT, ils sont incontournables seulement si tu ne joues pas sur PC. C’est des très bonnes simcades, mais si on veut de la simu, il faut aller voir ailleurs.

PS: « nordschleife »