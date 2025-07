Ce qui me séduit le plus dans cette approche, c'est sa simplicité. Pas besoin de naviguer dans des menus complexes. La solution retenue est entièrement matérielle et intuitive (pour peu qu'on aime se rappeler de combinaisons de touche). Pour assigner un appareil à l'un des quatre emplacements mémoire, il suffit de maintenir le bouton PlayStation et l'un des boutons d'action (Triangle pour le slot 1, Cercle pour le 2, etc.) jusqu'à ce que la manette entre en mode appairage. Les voyants lumineux confirment le nombre d'appareils enregistrés.

Le passage d'un appareil à l'autre devient un jeu d'enfant. Comme le souligne Sony, « vous pouvez prendre votre manette que vous utilisez avec votre PS5, puis basculer de manière transparente la connexion vers un PC ». C’est précisément cette fluidité, cette absence de friction, qui manquait cruellement et qui est désormais au cœur de l'expérience.