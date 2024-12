La Sebile empruntera à feu Stadia sa connexion directe au cloud via Wi-Fi. Les joueurs pourront basculer entre différents appareils via une liste de périphériques actifs, à la manière de Spotify. En contournant le Bluetooth, cette approche promet de réduire la latence de quelques précieuses millisecondes.

La manette intégrera également le Bluetooth 5.2, une batterie rechargeable et interchangeable, ainsi qu'une fonction « lift to wake » pour l'allumage automatique lorsque celle-ci est prise en main. Microsoft mise aussi sur la durabilité avec une construction plus robuste et réparable, utilisant davantage de matériaux recyclés.

Si les rumeurs se confirment, Microsoft pourrait lancer sa nouvelle console plus tôt que prévu, possiblement dès 2026. Sarah Bond, présidente de Xbox, promet d'ailleurs « le plus grand bond technologique jamais vu » pour cette future machine. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large où « la manette devient le héros », comme le soulignaient les documents internes de Microsoft. L'objectif est clair : proposer un périphérique unique capable de fonctionner sur tous les supports, dans la continuité de la nouvelle vision « This is a Xbox » de Microsoft.