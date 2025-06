La nouveauté la plus visible est sans conteste l'arrivée d'une application « Games » préinstallée sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV dès cet automne. Cette application a pour vocation de centraliser l'ensemble de l'expérience ludique au sein de l'écosystème Apple, prenant la relève d'un Game Center vieillissant et souvent relégué au second plan. Conçue comme un véritable hub moderne, à la manière de ce que proposent des plateformes comme Xbox ou GOG Galaxy, elle permettra de lancer ses jeux, de suivre les classements et de recevoir des recommandations.