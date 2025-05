Jusqu’ici, le jeu sur Mac restait discret. Peu de titres AAA, des performances en retrait, et surtout un accès limité au catalogue. Cette fois, Apple assouplit sa politique. La version Mac de l’application donnera accès à des jeux non téléchargés, même s’ils n’ont pas été acquis via l’App Store. Cette possibilité ne change pas l’offre elle-même, mais elle simplifie la manière d’y accéder.

Les utilisateurs pourront explorer des jeux présents sur leur disque, les lancer depuis l’application et profiter de la même interface que sur mobile. Les données de Game Center seront conservées, mais intégrées de façon plus fluide. On pourra aussi se connecter avec des amis, consulter leurs scores et suivre leur progression.

Cette nouveauté pourrait renforcer l’attractivité du Mac auprès des studios qui ciblent déjà iOS. À défaut de transformer l’ordinateur d’Apple en machine de jeu, l’application rend au moins l’expérience plus directe. Elle centralise l’information, unifie les usages, et supprime plusieurs étapes inutiles. Les utilisateurs n’auront plus à passer d’un menu à l’autre pour retrouver un jeu ou suivre leur profil.

La présentation officielle est attendue à la WWDC le 10 juin. Le lancement se fera à la rentrée, avec les prochaines mises à jour d’iOS, macOS, iPadOS et tvOS. Aucune installation ne sera requise, car l’application sera intégrée nativement au système. Game Center disparaîtra de l’interface, mais ses données seront automatiquement migrées. Le transfert sera transparent, sans action demandée aux utilisateurs.