L’acquisition de RAC7 par Apple souligne l’importance croissante du jeu vidéo dans la stratégie déployée par Tim Cook. En intégrant un studio de développement reconnu pour sa créativité et son innovation, Apple démontre qu'elle n'abandonne pas Apple Arcade, son service de jeux vidéos par abonnement lancé en novembre 2019. « Nous adorons Sneaky Sasquatch et sommes ravis que l'équipe de RAC7 ait rejoint Apple pour continuer leur travail avec nous », déclare un porte-parole de l'entreprise.

RAC7 continuera à fonctionner de manière indépendante au sein d’Apple, ce qui permettra au studio de conserver sa liberté créative tout en bénéficiant des ressources et du soutien des équipes du constructeur. Cette approche vise à maintenir l’esprit original qui a fait le succès de Sneaky Sasquatch, tout en explorant de nouvelles opportunités de développement. Après quelques tâtonnements, Apple s'est focalisée sur les jeux mobiles au gameplay simple, taillées pour quelques parties rapides de plusieurs minutes tout au plus, et a levé le pied sur les jeux narratifs plus ambitieux.

Cette acquisition est un autre signe de l'intérêt croissant d'Apple pour le jeu vidéo. La Pomme a toujours été très prudente sur le sujet, se contentant de récolter les commissions prélevées sur les achats réalisées depuis l'App Store. Pourtant, et depuis quelque temps déjà, Apple fait quelques pas vers le monde du gaming, avec l'arrivée d'un mode Jeu sur iOS ou différentes technologies intégrées aux Mac, comme le support du ray-tracing ou le développement d'un outil de portage des jeux PC vers macOS. Plusieurs titres importants, comme Assassin's Creed Shadows, sont d'ailleurs sortis sur Mac en même temps que la version PC.

Apple va-t-elle devenir un éditeur à part entière ? Nous n'en sommes pas encore là, mais définitivement, la marque californienne semble bien décidée à en faire plus pour faire son trou dans la première industrie mondiale du divertissement.