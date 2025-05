Longtemps en retrait sur le marché du jeu vidéo, Apple semble prête à franchir une nouvelle étape. L’entreprise s’apprêterait en effet à lancer une application dédiée au gaming sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Ce hub, qui pourrait être annoncé lors de la WWDC 2025, regrouperait les fonctionnalités jusqu’ici dispersées entre Game Center, l’App Store et Apple Arcade. Une initiative qui pourrait repositionner Apple face à des concurrents comme Microsoft et son application Xbox