Si le Steam Deck convainc par son côté nomade, la démarche du « Steam Brick » révèle un intérêt croissant pour la modularité. Entre l’arrivée d’applications qui permettent de jouer en streaming jusqu’en 4K et l’ouverture potentielle à d’autres fabricants, il est clair que la communauté cherche des alternatives pour répondre à des usages très précis. Cet exemple montre qu’en retirant l’écran et les manettes, la console peut devenir un simple bloc facile à brancher n’importe où.

Le « Steam Brick » interpelle par son minimalisme radical et démontre qu’avec un peu d’inventivité, le Steam Deck peut servir de base à des projets très variés. Cette expérimentation reflète aussi la curiosité grandissante des joueurs pour des expériences hybrides, mi-portables, mi-quotidiennes. Alors que Valve multiplie ses efforts pour explorer de nouveaux horizons hardware, on peut imaginer que la prochaine grande étape sera d’offrir plus de choix de form factor, voire d’officialiser un produit plus compact. En attendant, ce projet confirme une chose : la communauté ne manque pas d’idées pour façonner le jeu PC selon ses besoins… quitte à pousser l’originalité à l’extrême.