Sur le papier, la stratégie de Micromania est plutôt agressive. Une PS5 achetée 500 euros en 2020 conserve une valeur de reprise de 430 euros en 2025, soit une décote de seulement 14 % en quatre ans. On peut presque considérer qu'à ce prix, s'offrir la PS5 Pro confine à l'investissement. Le coût réel se limite à 369,99 euros, auxquels s'ajoutent les 70 euros de dépréciation de l'ancienne console.

Sous le capot, la PS5 Pro intègre 2 To de stockage, contre 825 Go pour le modèle standard. Une capacité doublée qui représente finalement une économie dissimulée de 100 euros, si l'on considère le prix moyen d'un SSD additionnel de 1 To.

Seul bémol, l'absence de lecteur Blu-Ray, vendu séparément pour 120 euros. Les joueurs attachés au format physique devront donc ajouter cette rallonge au budget total.