Enfin, prochainement, Microsoft permettra également à qui le souhaite de réduire le nombre de tuiles visibles dans la liste des jeux et applications récemment ouverts. Une option parfaite pour les joueurs minimalistes, qui ne souhaitent faire apparaître que l'essentiel. « Nous sommes encore en train de peaufiner ce paramètre, qui sera bientôt disponible » indique le géant américain. Une mise à jour bienvenue donc, mais qui intervient tardivement, et qui plus est, dans un contexte délicat pour les consoles Xbox, avec de nombreux jeux maison désormais disponibles sur PS5 (Indiana Jones, Forza Horizon 5 et bientôt Gears of War….).