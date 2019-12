La PlayStation fête ses 25 ans aujourd'hui !

Le quart de siècle pour PlayStation !

Une mine d'or côté softwares

Quelques-uns des très nombreux hits de la PlayStation

En effet, l'incontournable console PlayStation de Sony célèbre aujourd'hui même son vingt-cinquième anniversaire au Japon.Il y a 25 ans au Japon, soit le 3 décembre 1994, arrivait en boutiques une toute nouvelle console de jeux vidéo : la Sony PlayStation. Une machine élaborée (entre autres) par Ken Kutaragi, avec la ferme intention de révolutionner le jeu vidéo.Côté ventes, rappelons que la première PlayStation s'est vendue à 100 000 exemplaires au Japon, dès son premier jour de commercialisation, avant de devenir la première console de salon à dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde.», explique aujourd'hui Jim Ryan, P.-D.G. de Sony Interactive Entertainment.Alors que la plupart des joueurs profitaient à l'époque d'une Super Nintendo ou d'une SEGA MegaDrive (voire d'une Neo-Geo AES pour certains), Sony débarquait sur le marché avec sa PlayStation, sa communication déjantée (avec Bruno Salomone, rappelez-vous), sa carte mémoire et ses jeux au format CD.Pour la petite histoire, dès la fin des années 1980, Nintendo s'était rapprochée de Sony pour le développement d'un module CD-ROM additionnel pour la future Super Nintendo. La SNES-CD avait été annoncée au CES de 1991, mais une brouille entre les deux géants avait finalement fait capoter le projet. Après quelques mésaventures et quelques années, Sony lançait sa PlayStation, évidemment dépourvue du port Super Nintendo prévu à l'origine.La PlayStation a vu naître de très (très) nombreuses licences, parmi lesquelles...La console a également fait tourner quelques titres résolument cultes, comme...À son lancement en France (le 29 septembre 1995), la PlayStation était affichée au prix de 2 099 francs. Côté line-up, on retrouvait notammentainsi quePour ce qui est de la manette de jeu, outre le fait que le bouton X se prononce « Croix » , le designer Teiyu Goto avait expliqué sa démarche de la manière suivante : «».Pour ce qui est du futur de PlayStation, rappelons que Sony prépare actuellement une certaine PlayStation 5, qui sera lancée durant les fêtes de fin d'année 2020 . Elle viendra se frotter à une certaine Xbox Scarlett, elle aussi en préparation chez Microsoft, et qui arrivera également en boutiques en fin d'année prochaine.