Depuis quelques années, certaines exclusivités PlayStation débarquent sur PC plusieurs mois, voire plusieurs années après leur sortie initiale sur console. Si cette stratégie permet au géant japonais de faire découvrir ses licences à un nouveau public (The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon…), elle demeure néanmoins limitée à une poignée de titres, mais surtout à l'écosystème PC. Cependant, Sony pourrait bientôt changer de cap en adoptant une stratégie multiplateforme, et ainsi endosser un rôle inédit d'éditeur tiers, à l'image de Microsoft récemment.