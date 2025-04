dredd

Bah à la base, Xbox en tant que matériel, est une anomalie chez Microsoft. Dès le départ, MS n’a envisagé ça que comme une transition pour faire entrer son écosystème dans les salons. Et encore, le projet n’a même pas été commandé d’en haut et a bien failli ne jamais être validé. Puis ça a bien pris, puis ça s’est emballé, puis le cloud est arrivé et là, revient la vocation première de la branche Xbox qui est de vendre des services MS.

La période Xbox/Xbox360 ne reviendra probablement jamais. La période One a été le pire virage raté de l’industrie qui a voulu prendre, sur une seule générations ce qui aurait du prendre au moins trois générations. Trop vite, virage trop serré, sortie de route, accident grave et polytraumatisme. T’as beau revalider comme tu peux, t’es plus jamais le même avec ta hanche en titane qui te fais boiter, ta plaque sur le crâne et ta poche urinaire. Les gens n’ose plus trop trainer avec toi sauf tes proches qui savent que t’es un chic type mais qui ont quand même un peu peur chaque fois que tu éternues.