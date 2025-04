Face à cette offensive de Nintendo, ASUS et Microsoft semblent vouloir rappeler qu'ils sont également des acteurs majeurs sur ce segment. Leur stratégie consiste à capitaliser sur l'écosystème Windows et Xbox Game Pass, offrant potentiellement accès à une bibliothèque de jeux plus vaste que celle de la Switch 2. Le marché des consoles portables s'annonce particulièrement compétitif pour les mois à venir. Avec la Switch 2 de Nintendo, la collaboration ASUS-Xbox, mais aussi les rumeurs d'une console portable PlayStation en développement chez Sony, les joueurs auront l'embarras du choix. N'oublions pas non plus que SteamOS se prépare à un lancement général après 3 ans d'exclusivité sur Steam Deck, et qu'une compatibilité est prévue avec bon nombre des consoles équipées d'APU AMD. De quoi ajouter une pression supplémentaire à Xbox si la marque veut exister dans cet écosystème.